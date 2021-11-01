Direktoryo ng mga Kumpanya
H-E-B
H-E-B Mga Sweldo

Ang sahod ng H-E-B ay mula $36,400 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service sa mababang hanay hanggang $235,000 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng H-E-B. Huling na-update: 10/20/2025

Inhinyero ng Software
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Data Inhinyero

Sayt Rilaybiliting Inhinyero

Customer Service
Median $36.4K
Disenyor ng Produkto
Median $89K

Manager ng Produkto
Median $140K
Manager ng Software Engineering
Median $235K
UX Researcher
Median $99K
Business Analyst
Median $80.3K
Data Analyst
$128K
Siyentipiko ng Data
Median $163K
Graphic Designer
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Recruiter
$121K
Sales
$63.9K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa H-E-B ay Manager ng Software Engineering na may taunang kabuuang bayad na $235,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa H-E-B ay $124,773.

