Gusto Benta Sahod

Ang Benta kompensasyon in United States sa Gusto ay mula $66.3K bawat year para sa L1 hanggang $272K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $95K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Gusto. Huling na-update: 12/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
$66.3K
$64K
$2.3K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$210K
$150K
$60K
$0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
20%
TAON 1
20%
TAON 2
20%
TAON 3
20%
TAON 4
20%
TAON 5
Sa Gusto, ang Options ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:
20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 2nd-TAON (1.67% buwanang)
20% nag-vest sa 3rd-TAON (1.67% buwanang)
20% nag-vest sa 4th-TAON (1.67% buwanang)
20% nag-vest sa 5th-TAON (1.67% buwanang)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Gusto, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
