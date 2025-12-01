Direktoryo ng mga Kumpanya
Gusto
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Marketing

  • Lahat ng Marketing na Sahod

Gusto Marketing Sahod

Ang average na Marketing kabuuang kompensasyon in United States sa Gusto ay mula $150K hanggang $213K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Gusto. Huling na-update: 12/1/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$170K - $202K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$150K$170K$202K$213K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Marketing mga submissions sa Gusto para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod


Iskedyul ng Vesting

20%

TAON 1

20%

TAON 2

20%

TAON 3

20%

TAON 4

20%

TAON 5

Uri ng Stock
Options

Sa Gusto, ang Options ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:

  • 20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 2nd-TAON (1.67% buwanang)

  • 20% nag-vest sa 3rd-TAON (1.67% buwanang)

  • 20% nag-vest sa 4th-TAON (1.67% buwanang)

  • 20% nag-vest sa 5th-TAON (1.67% buwanang)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Gusto, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Marketing mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Marketing sa Gusto in United States ay may taunang kabuuang bayad na $212,750. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Gusto para sa Marketing role in United States ay $149,850.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Gusto

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Bloomberg
  • WePay
  • Chatham Financial
  • Q2
  • Braintree
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.