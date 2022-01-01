Direktoryo ng mga Kumpanya
Guidewire Software
Guidewire Software Mga Sweldo

Ang sahod ng Guidewire Software ay mula $16,768 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst in India sa mababang hanay hanggang $371,000 para sa isang Manager ng Software Engineering in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Guidewire Software. Huling na-update: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inhinyero ng Software
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Siyentipiko ng Data
Median $256K
Manager ng Software Engineering
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Solution Architect
Median $230K

Data Architect

Recruiter
Median $122K
Sales
Median $313K
Technical Program Manager
Median $204K
Accountant
$263K
Data Analyst
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Marketing
$231K
People Operations
$277K
Disenyor ng Produkto
$193K
Manager ng Produkto
$137K
Program Manager
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

24%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Guidewire Software, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 24% nag-vest sa 4th-TAON (6.00% quarterly)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Guidewire Software ay Manager ng Software Engineering na may taunang kabuuang bayad na $371,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Guidewire Software ay $218,891.

