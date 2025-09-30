Grid Dynamics Inhinyero ng Software Sahod sa Ukraine

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Ukraine sa Grid Dynamics ay mula UAH 1.91M bawat year para sa T2 hanggang UAH 3.07M bawat year para sa T4. Ang median na yearng kompensasyon in Ukraine package ay umabot sa UAH 2.56M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Grid Dynamics. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
T1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
Unlock by Adding Your Salary!
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Grid Dynamics, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
