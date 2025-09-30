Direktoryo ng mga Kumpanya
Grid Dynamics
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • Krakow Metropolitan Area

Grid Dynamics Inhinyero ng Software Sahod sa Krakow Metropolitan Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Krakow Metropolitan Area sa Grid Dynamics ay mula PLN 78.8K bawat year para sa T1 hanggang PLN 281K bawat year para sa T4. Ang median na yearng kompensasyon in Krakow Metropolitan Area package ay umabot sa PLN 227K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Grid Dynamics. Huling na-update: 9/30/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Entry Level)
PLN 78.8K
PLN 78.8K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367
T4
Staff Software Engineer
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
Tingnan 2 Mga Karagdagang Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas

PLN 599K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang PLN 112K+ (minsan PLN 1.12M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Grid Dynamics, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Kasamang mga Titulo

Maghandog ng Bagong Titulo

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Data Inhinyero

DevOps Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Grid Dynamics in Krakow Metropolitan AreaInhinyero ng Software职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬PLN 303,345。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Grid Dynamics in Krakow Metropolitan AreaInhinyero ng Software职位的年度总薪酬中位数为PLN 223,658。

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Grid Dynamics

Kaugnay na mga Kumpanya

  • EPAM Systems
  • ThoughtWorks
  • Alight Solutions
  • Bentley Systems
  • ISG
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources