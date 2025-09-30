Grid Dynamics Inhinyero ng Software Sahod sa Armenia

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Armenia sa Grid Dynamics ay mula AMD 18.15M bawat year para sa T2 hanggang AMD 25.76M bawat year para sa T4. Ang median na yearng kompensasyon in Armenia package ay umabot sa AMD 20.77M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Grid Dynamics. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
T1
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Grid Dynamics, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo