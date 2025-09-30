Direktoryo ng mga Kumpanya
Grid Dynamics
Grid Dynamics Siyentipiko ng Data Sahod sa San Francisco Bay Area

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in San Francisco Bay Area sa Grid Dynamics ay umabot sa $130K bawat year para sa T2. Ang median na yearng kompensasyon in San Francisco Bay Area package ay umabot sa $130K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Grid Dynamics. Huling na-update: 9/30/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$130K
$0
$0
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tingnan 2 Mga Karagdagang Antas
$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Grid Dynamics, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Siyentipiko ng Data en Grid Dynamics in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $130,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Grid Dynamics para el puesto de Siyentipiko ng Data in San Francisco Bay Area es $130,000.

