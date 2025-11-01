Direktoryo ng mga Kumpanya
Grainger
Grainger Benta Sahod

Ang median na Benta kompensasyon in United States package sa Grainger ay umabot sa $120K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Grainger. Huling na-update: 11/1/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Grainger
Account Manager
San Francisco, CA
Kabuuan bawat taon
$120K
Antas
-
Pangunahing Sahod
$95K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25K
Mga taon sa kumpanya
4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Grainger?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kasamang mga Titulo

Akawnt na Manager

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Benta sa Grainger in United States ay may taunang kabuuang bayad na $142,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Grainger para sa Benta role in United States ay $87,500.

