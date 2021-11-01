Direktoryo ng mga Kumpanya
Graham Capital Management
Graham Capital Management Mga Sweldo

Ang sahod ng Graham Capital Management ay mula $70,380 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $132,000 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Graham Capital Management. Huling na-update: 10/19/2025

Inhinyero ng Software
Median $132K
Disenyor ng Produkto
$70.4K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Graham Capital Management ay Inhinyero ng Software na may taunang kabuuang bayad na $132,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Graham Capital Management ay $101,190.

