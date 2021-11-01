Graham Capital Management Mga Sweldo

Ang sahod ng Graham Capital Management ay mula $70,380 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $132,000 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Graham Capital Management. Huling na-update: 10/19/2025
