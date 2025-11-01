Direktoryo ng mga Kumpanya
Grafana Benta Sahod

Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Grafana. Huling na-update: 11/1/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹15.96M - ₹18.56M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹14.75M₹15.96M₹18.56M₹20.64M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Grafana, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Benta sa Grafana in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹20,643,406. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Grafana para sa Benta role in India ay ₹14,745,290.

