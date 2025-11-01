Direktoryo ng mga Kumpanya
Grafana
Grafana Disenyer ng Produkto Sahod

Ang median na Disenyer ng Produkto kompensasyon in Germany package sa Grafana ay umabot sa €94.9K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Grafana. Huling na-update: 11/1/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
Kabuuan bawat taon
€94.9K
Antas
L4
Pangunahing Sahod
€94.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Mga taon sa kumpanya
4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
8 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Grafana?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Grafana, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Kasamang mga Titulo

YuEks Disenyer

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyer ng Produkto sa Grafana in Germany ay may taunang kabuuang bayad na €95,042. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Grafana para sa Disenyer ng Produkto role in Germany ay €85,548.

Iba pang Resources