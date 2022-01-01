Direktoryo ng mga Kumpanya
Gradle
Gradle Mga Sweldo

Ang sahod ng Gradle ay mula $100,500 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Recruiter sa mababang hanay hanggang $177,110 para sa isang Sales sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Gradle. Huling na-update: 10/19/2025

Inhinyero ng Software
Median $162K
Recruiter
$101K
Sales
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Gradle ay Sales at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $177,110. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Gradle ay $161,500.

Iba pang Resources