Direktoryo ng mga Kumpanya
GovTech
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Disenyor ng Produkto

  • Lahat ng Disenyor ng Produkto na Sahod

GovTech Disenyor ng Produkto Sahod

Ang median na Disenyor ng Produkto kompensasyon in Singapore package sa GovTech ay umabot sa SGD 96.4K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng GovTech. Huling na-update: 9/26/2025

Gitna ng Pakete
company icon
GovTech
UX Designer
Singapore, SG, Singapore
Kabuuan bawat taon
SGD 96.4K
Antas
L1
Pangunahing Sahod
SGD 81.8K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 14.6K
Mga taon sa kumpanya
5-10 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5-10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa GovTech?

SGD 211K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang SGD 39.5K+ (minsan SGD 395K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Disenyor ng Produkto mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Kasamang mga Titulo

Maghandog ng Bagong Titulo

UX Disayner

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyor ng Produkto sa GovTech in Singapore ay may taunang kabuuang bayad na SGD 155,811. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa GovTech para sa Disenyor ng Produkto role in Singapore ay SGD 86,198.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa GovTech

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Lyft
  • Intuit
  • Netflix
  • Square
  • LinkedIn
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources