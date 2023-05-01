Direktoryo ng mga Kumpanya
GovTech
GovTech Mga Sweldo

Ang sahod ng GovTech ay mula $8,514 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst in Indonesia sa mababang hanay hanggang $163,213 para sa isang Manager ng Software Engineering in Singapore sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng GovTech. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $92.5K

Pul-Stak Software Inhinyero

Data Inhinyero

DevOps Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $105K
Siyentipiko ng Data
Median $93.6K

Disenyor ng Produkto
Median $73.2K

UX Disayner

Business Analyst
Median $76.9K
Project Manager
Median $110K
Manager ng Software Engineering
Median $163K
Business Operations
$110K
Data Analyst
$8.5K
Human Resources
$82.1K
Program Manager
$117K
Cybersecurity Analyst
$69.6K
Solution Architect
$103K

Data Architect

Technical Program Manager
$74.6K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa GovTech ay Manager ng Software Engineering na may taunang kabuuang bayad na $163,213. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa GovTech ay $93,057.

