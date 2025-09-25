Direktoryo ng mga Kumpanya
Government of Canada
  • Sahod
  • Siyentipiko ng Data

  • Lahat ng Siyentipiko ng Data na Sahod

Government of Canada Siyentipiko ng Data Sahod

Ang median na Siyentipiko ng Data kompensasyon in Canada package sa Government of Canada ay umabot sa CA$122K bawat year.

Gitna ng Pakete
company icon
Government of Canada
Senior Data Scientist
Ottawa, ON, Canada
Kabuuan bawat taon
CA$122K
Antas
EC6
Pangunahing Sahod
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Government of Canada?

CA$226K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa Government of Canada in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$126,900. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Government of Canada para sa Siyentipiko ng Data role in Canada ay CA$107,597.

