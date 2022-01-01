Direktoryo ng mga Kumpanya
GoPro
GoPro Mga Sweldo

Ang sahod ng GoPro ay mula $72,563 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $291,450 para sa isang Pag-unlad ng Negosyo sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng GoPro. Huling na-update: 11/22/2025

Inhinyero ng Software
Median $72.6K
Pag-unlad ng Negosyo
$291K
Siyentipiko ng Data
$139K

Inhinyero ng Hardware
$97.8K
Inhinyero ng Mekanikal
$187K
Disenyer ng Produkto
$189K
Manager ng Produkto
$114K
Manager ng Proyekto
$111K
Manager ng Programang Teknikal
$230K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa GoPro, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa GoPro ay Pag-unlad ng Negosyo at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $291,450. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa GoPro ay $139,300.

Iba pang Resources

