Goodnotes Inhinyero ng Software Sahod sa Greater London Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater London Area sa Goodnotes ay mula £50.7K bawat year para sa L2 hanggang £74.1K bawat year para sa L3. Ang median na yearng kompensasyon in Greater London Area package ay umabot sa £91K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Goodnotes. Huling na-update: 11/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
