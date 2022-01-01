Direktoryo ng mga Kumpanya
Globant Mga Sweldo

Ang sahod ng Globant ay mula $11,235 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Marketing in Argentina sa mababang hanay hanggang $298,500 para sa isang Business Development in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Globant. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $34K
Senior 1 $40.7K
Senior 2 $49.5K

Backend Software Inhinyero

Data Inhinyero

DevOps Inhinyero

Web Debeloper

Project Manager
Median $19.5K
Cybersecurity Analyst
Median $40.3K

Technical Program Manager
Median $190K
Manager ng Software Engineering
Median $196K
Accountant
$15.9K
Administrative Assistant
$13.3K
Business Operations Manager
$33.6K
Business Development
$299K
Customer Service
$50.3K
Siyentipiko ng Data
$54.5K
Human Resources
$15.2K
Information Technologist (IT)
$13.3K
Konsultant sa Pamamahala
$71.9K
Marketing
$11.2K
Marketing Operations
$52.3K
Disenyor ng Produkto
$46.8K
Manager ng Produkto
$39.4K
Program Manager
Median $219K
Sales
$80.4K
Sales Engineer
$121K
Solution Architect
$45.4K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Globant ay Business Development at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $298,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Globant ay $45,372.

