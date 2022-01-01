Direktoryo ng mga Kumpanya
GlobalLogic
GlobalLogic Mga Benepisyo

Insurance, Kalusugan, at Wellness
  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Sick Time

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

  • Health Insurance

  • Life Insurance

  • Disability Insurance

  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Health Savings Account (HSA)

  • Employee Assistance Program

  • Dental Insurance

  • Vision Insurance

  • Sabbatical

    • Tahanan
  • Relocation Bonus

  • Business Travel Insurance

  • Remote Work

    • Pananalapi at Retirement
  • 401k

    • Iba pa
  • Volunteer Time Off

