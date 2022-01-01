Direktoryo ng mga Kumpanya
Gilead Sciences
Gilead Sciences Mga Sweldo

Ang sahod ng Gilead Sciences ay mula $6,090 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $349,238 para sa isang Corporate Development sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Gilead Sciences. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $140K
Siyentipiko ng Data
Median $223K
Financial Analyst
Median $233K

Program Manager
Median $212K
Project Manager
Median $178K
Business Analyst
Median $263K
Information Technologist (IT)
Median $220K
Manager ng Produkto
Median $170K
Manager ng Software Engineering
Median $295K
Biomedical Engineer
$151K
Corporate Development
$349K
Data Science Manager
$208K
Legal
$291K
Konsultant sa Pamamahala
$156K
Marketing Operations
$141K
Disenyor ng Produkto
$6.1K
Product Design Manager
$182K
Cybersecurity Analyst
$182K
Solution Architect
$254K

Data Architect

Technical Program Manager
$244K
Venture Capitalist
$89.6K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Gilead Sciences, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Gilead Sciences is Corporate Development at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $349,238. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Gilead Sciences is $208,035.

