GFT Group Inhinyero ng Software Sahod sa Warsaw Metropolitan Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Warsaw Metropolitan Area sa GFT Group ay umabot sa PLN 167K bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Warsaw Metropolitan Area package ay umabot sa PLN 174K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng GFT Group. Huling na-update: 11/5/2025

Pangalan ng Antas Kabuuan Base Stock (/yr) Bonus Junior Software Engineer ( Entry Level ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Software Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Senior Software Engineer PLN 167K PLN 167K PLN 0 PLN 0 Lead Software Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN --

+ PLN 217K + PLN 333K + PLN 74.8K + PLN 131K + PLN 82.3K Don't get lowballed

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod

​ Filter ng Talahanayan Mag-subscribe Magdagdag Magdagdag ng Comp Magdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya Lokasyon | Petsa Pangalan ng Antas Tag Mga Taon ng Karanasan Kabuuan / Sa Kumpanya Kabuuang Kompensasyon ( PLN ) Base | Stock (taon) | Bonus Walang nahanap na sahod Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recruiting? Gumawa ng interactive na alok

Mag-ambag

Ano ang vesting schedule sa GFT Group ?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok . Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa → Ilagay ang Inyong Email Ilagay ang Inyong Email Mag-subscribe Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Kasamang mga Titulo Maghandog ng Bagong Titulo