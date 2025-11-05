GFT Group Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Sao Paulo

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Sao Paulo sa GFT Group ay mula R$103K bawat year para sa Software Engineer hanggang R$170K bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Sao Paulo package ay umabot sa R$143K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng GFT Group. Huling na-update: 11/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
Walang nahanap na sahod
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo