GFT Group Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Sao Paulo

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Sao Paulo sa GFT Group ay mula R$103K bawat year para sa Software Engineer hanggang R$170K bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Sao Paulo package ay umabot sa R$143K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng GFT Group. Huling na-update: 11/5/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Junior Software Engineer
(Entry Level)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Ano ang mga antas ng karera sa GFT Group?

Kasamang mga Titulo

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Selspors na Debeloper

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa GFT Group in Greater Sao Paulo ay may taunang kabuuang bayad na R$192,934. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa GFT Group para sa Inhinyero ng Software role in Greater Sao Paulo ay R$139,918.

Iba pang Resources