Getty Images Disenyor ng Produkto Sahod

Ang average na Disenyor ng Produkto kabuuang kompensasyon in Canada sa Getty Images ay mula CA$85.9K hanggang CA$118K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Getty Images. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CA$93K - CA$110K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
CA$85.9KCA$93KCA$110KCA$118K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Getty Images?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyor ng Produkto sa Getty Images in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$117,538. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Getty Images para sa Disenyor ng Produkto role in Canada ay CA$85,854.

