Direktoryo ng mga Kumpanya
GEP Worldwide
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Konsultant sa Pamamahala

  • Lahat ng Konsultant sa Pamamahala na Sahod

  • India

GEP Worldwide Konsultant sa Pamamahala Sahod sa India

Ang median na Konsultant sa Pamamahala kompensasyon in India package sa GEP Worldwide ay umabot sa ₹1.34M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng GEP Worldwide. Huling na-update: 11/5/2025

Gitna ng Pakete
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Kabuuan bawat taon
₹1.34M
Antas
L2
Pangunahing Sahod
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹154K
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
2 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa GEP Worldwide?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Konsultant sa Pamamahala mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Konsultant sa Pamamahala sa GEP Worldwide in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹2,540,530. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa GEP Worldwide para sa Konsultant sa Pamamahala role in India ay ₹1,321,414.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa GEP Worldwide

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Transfix
  • Pilot Freight Services
  • Rocket Software
  • Avenue Code
  • Total Quality Logistics
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources