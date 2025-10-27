Genesys Manager ng Software Engineering Sahod

Ang Manager ng Software Engineering kompensasyon in United States sa Genesys ay umabot sa $230K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $231K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Genesys. Huling na-update: 10/27/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
