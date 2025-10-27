Direktoryo ng mga Kumpanya
Genesys
Genesys Cybersecurity Analyst Sahod

Ang average na Cybersecurity Analyst kabuuang kompensasyon sa Genesys ay mula €61.2K hanggang €89.1K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Genesys. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€70.2K - €80K
Ireland
Karaniwang Range
Posibleng Range
€61.2K€70.2K€80K€89.1K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Genesys?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Cybersecurity Analyst sa Genesys ay may taunang kabuuang bayad na €89,101. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Genesys para sa Cybersecurity Analyst role ay €61,163.

