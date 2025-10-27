Genesys Disenyor ng Produkto Sahod

Ang Disenyor ng Produkto kompensasyon in Ireland sa Genesys ay mula €46.3K bawat year para sa L1 hanggang €56.2K bawat year para sa L2. Ang median na yearng kompensasyon in Ireland package ay umabot sa €47.7K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Genesys. Huling na-update: 10/27/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
