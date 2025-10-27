Direktoryo ng mga Kumpanya
Genesys
Genesys Disenyor ng Produkto Sahod

Ang Disenyor ng Produkto kompensasyon in Ireland sa Genesys ay mula €46.3K bawat year para sa L1 hanggang €56.2K bawat year para sa L2. Ang median na yearng kompensasyon in Ireland package ay umabot sa €47.7K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Genesys. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Ano ang mga antas ng karera sa Genesys?

Kasamang mga Titulo

UX Disayner

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyor ng Produkto sa Genesys in Ireland ay may taunang kabuuang bayad na €120,596. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Genesys para sa Disenyor ng Produkto role in Ireland ay €52,350.

Iba pang Resources