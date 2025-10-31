Direktoryo ng mga Kumpanya
GEMS Education
GEMS Education Marketing Sahod

Ang average na Marketing kabuuang kompensasyon in United Arab Emirates sa GEMS Education ay mula AED 995K hanggang AED 1.36M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng GEMS Education. Huling na-update: 10/31/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

AED 1.06M - AED 1.29M
United Arab Emirates
Karaniwang Range
Posibleng Range
AED 995KAED 1.06MAED 1.29MAED 1.36M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa GEMS Education?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Marketing sa GEMS Education in United Arab Emirates ay may taunang kabuuang bayad na AED 1,357,213. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa GEMS Education para sa Marketing role in United Arab Emirates ay AED 994,509.

Iba pang Resources