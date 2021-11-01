Direktoryo ng mga Kumpanya
Gazprom Mga Sweldo

Ang sahod ng Gazprom ay mula $13,028 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Success sa mababang hanay hanggang $86,918 para sa isang Controls Engineer sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Gazprom. Huling na-update: 10/21/2025

Inhinyero ng Software
Median $30.4K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

DevOps Inhinyero

Siyentipiko ng Data
Median $23.9K
Data Analyst
Median $37.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Disenyor ng Produkto
Median $27.8K
Manager ng Produkto
Median $37K
Project Manager
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Business Analyst
$49.5K
Controls Engineer
$86.9K
Copywriter
$19.2K
Customer Success
$13K
Financial Analyst
Median $60K
Geological Engineer
$37.1K
Graphic Designer
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Investment Banker
$61.2K
Konsultant sa Pamamahala
$20.9K
Marketing
$50.5K
Manager ng Software Engineering
$60.4K
Solution Architect
$63.1K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Gazprom ay Controls Engineer at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $86,918. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Gazprom ay $37,254.

