Gateway Rehab
    Gateway Rehab is a reputable addiction recovery network with 20 locations across western Pennsylvania and eastern Ohio, offering both inpatient and outpatient treatment for alcohol and drug issues.

    gatewayrehab.org
    Website
    1972
    Taong Naitatag
    480
    Bilang ng mga Empleyado
    $50M-$100M
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

