Garmin Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Garmin ay mula $91.9K bawat year para sa Software Engineer I hanggang $209K bawat year para sa Staff Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $95.3K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Garmin. Huling na-update: 12/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer I
$91.9K
$89.7K
$257
$1.9K
Software Engineer II
$101K
$101K
$0
$25
Senior Software Engineer
$134K
$128K
$6.3K
$25
Technical Lead Software Engineer
$154K
$147K
$6.9K
$0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo
