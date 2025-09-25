Funnel Konsultant sa Pamamahala Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Konsultant sa Pamamahala kabuuang kompensasyon in Germany sa Funnel ay mula €80.6K hanggang €112K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Funnel. Huling na-update: 9/25/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€86.3K - €102K
Germany
Karaniwang Range
Posibleng Range
€80.6K€86.3K€102K€112K
Karaniwang Range
Posibleng Range

€143K

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Funnel?

Mga Madalas na Tanong

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Konsultant sa Pamamahala chez Funnel in Germany s'élève à une rémunération totale annuelle de €112,243. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Funnel pour le poste Konsultant sa Pamamahala in Germany est de €80,585.

