Direktoryo ng mga Kumpanya
Fundrise
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • Northern Virginia Washington DC

Fundrise Inhinyero ng Software Sahod sa Northern Virginia Washington DC

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Northern Virginia Washington DC package sa Fundrise ay umabot sa $197K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Fundrise. Huling na-update: 11/6/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Fundrise
Software Engineer
Arlington, VA
Kabuuan bawat taon
$197K
Antas
Senior
Pangunahing Sahod
$159K
Stock (/yr)
$27K
Bonus
$11K
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
4 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Fundrise?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho
Mga Sahod sa Internship

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Kasamang mga Titulo

Maghandog ng Bagong Titulo

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Fundrise in Northern Virginia Washington DC ay may taunang kabuuang bayad na $225,750. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Fundrise para sa Inhinyero ng Software role in Northern Virginia Washington DC ay $177,500.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Fundrise

Kaugnay na mga Kumpanya

  • CrowdStreet
  • Vanguard
  • Farmers Insurance
  • Juniper Square
  • GEICO
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources