Fujitsu Mga Sweldo

Ang sahod ng Fujitsu ay mula $14,141 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyer ng Produkto sa mababang hanay hanggang $211,050 para sa isang Benta sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Fujitsu. Huling na-update: 11/20/2025

Inhinyero ng Software
Median $129K

Networking na Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $175K
Manager ng Operasyon ng Negosyo
$41.4K

Analista ng Negosyo
$20.6K
Pag-unlad ng Negosyo
$168K
Serbisyo sa Customer
$15.6K
Analista ng Data
$74.2K
Manager ng Data Science
$125K
Siyentipiko ng Data
$58.8K
Manager ng Facilities
$40.6K
Analista ng Pananalapi
$68.5K
Inhinyero ng Hardware
$145K
Teknologist ng Impormasyon (IT)
$62.4K
Konsultant sa Pamamahala
$55K
Marketing
$67.6K
Disenyer ng Produkto
$14.1K
Manager ng Programa
$67.1K
Manager ng Proyekto
$48.6K
Benta
$211K
Pagpapahusay ng Benta
$47.6K
Analista ng Cybersecurity
$17.5K
Arkitekto ng Solusyon
$26.4K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Fujitsu ay Benta at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $211,050. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Fujitsu ay $60,617.

Iba pang Resources

