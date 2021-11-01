Direktoryo ng mga Kumpanya
Fresenius
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Fresenius Mga Sweldo

Ang sahod ng Fresenius ay mula $75,170 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software in United States sa mababang hanay hanggang $213,925 para sa isang Project Manager in Switzerland sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Fresenius. Huling na-update: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Mechanical Engineer
$89.6K
Manager ng Produkto
$156K
Project Manager
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Inhinyero ng Software
$75.2K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Fresenius ay Project Manager at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $213,925. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Fresenius ay $122,663.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Fresenius

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Mayo Clinic
  • UPMC
  • Intermountain Healthcare
  • Healthgrades
  • Penn Medicine
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources