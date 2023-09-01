Direktoryo ng mga Kumpanya
Framer
Framer Mga Sweldo

Ang sahod ng Framer ay mula $141,344 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $152,335 para sa isang Pag-unlad ng Negosyo sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Framer. Huling na-update: 11/24/2025

Inhinyero ng Software
Median $141K
Pag-unlad ng Negosyo
$152K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Framer ay Pag-unlad ng Negosyo at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $152,335. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Framer ay $146,839.

Iba pang Resources

