FPL Mga Sweldo

Ang sahod ng FPL ay mula $64,675 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Siyentipiko ng Data sa mababang hanay hanggang $160,800 para sa isang Project Manager sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng FPL. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $67.6K

Pul-Stak Software Inhinyero

Business Analyst
$111K
Controls Engineer
$70.4K

Siyentipiko ng Data
$64.7K
Information Technologist (IT)
$103K
Mechanical Engineer
$109K
Project Manager
$161K
Mga Madalas na Tanong

Iba pang Resources