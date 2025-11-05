Direktoryo ng mga Kumpanya
Fortinet
  Sahod
  Manager ng Inhinyeryang Software

  Lahat ng Manager ng Inhinyeryang Software na Sahod

  Greater Vancouver

Fortinet Manager ng Inhinyeryang Software Sahod sa Greater Vancouver

Ang Manager ng Inhinyeryang Software kompensasyon in Greater Vancouver sa Fortinet ay mula CA$275K bawat year para sa P3 hanggang CA$396K bawat year para sa P6. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Vancouver package ay umabot sa CA$281K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Fortinet. Huling na-update: 11/5/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Fortinet, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Inhinyeryang Software sa Fortinet in Greater Vancouver ay may taunang kabuuang bayad na CA$395,707. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Fortinet para sa Manager ng Inhinyeryang Software role in Greater Vancouver ay CA$253,240.

