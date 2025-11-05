Fortinet Inhinyero ng Software Sahod sa Israel

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Israel sa Fortinet ay mula ₪496K bawat year para sa P3 hanggang ₪825K bawat year para sa P6. Ang median na yearng kompensasyon in Israel package ay umabot sa ₪509K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Fortinet. Huling na-update: 11/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
₪496K
₪415K
₪81K
₪0
P4
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Fortinet, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)
