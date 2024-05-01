Direktoryo ng mga Kumpanya
Florida Blue
Florida Blue Mga Sweldo

Ang sahod ng Florida Blue ay mula $66,500 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Analyst sa mababang hanay hanggang $151,900 para sa isang Cybersecurity Analyst sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Florida Blue. Huling na-update: 10/18/2025

Inhinyero ng Software
Median $115K

Backend Software Inhinyero

Business Analyst
Median $66.5K
Actuary
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Analyst
$106K
Siyentipiko ng Data
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Solution Architect
$131K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Florida Blue ay Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $151,900. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Florida Blue ay $112,775.

