Direktoryo ng mga Kumpanya
Flare
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Disenyor ng Produkto

  • Lahat ng Disenyor ng Produkto na Sahod

Flare Disenyor ng Produkto Sahod

Ang average na Disenyor ng Produkto kabuuang kompensasyon in Canada sa Flare ay mula CA$112K hanggang CA$163K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Flare. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CA$127K - CA$148K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
CA$112KCA$127KCA$148KCA$163K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Disenyor ng Produkto mga submissions sa Flare para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

CA$226K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang CA$42.3K+ (minsan CA$423K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Flare?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Disenyor ng Produkto mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Disenyor ng Produkto ni Flare in Canada joko ni apapọ isanwo ọdun ti CA$162,756. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Flare fun ipa Disenyor ng Produkto in Canada ni CA$112,151.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Flare

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Airbnb
  • Pinterest
  • PayPal
  • Tesla
  • Apple
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources