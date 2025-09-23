Fisher & Paykel Healthcare Disenyor ng Produkto Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Fisher & Paykel Healthcare
Ang average na Disenyor ng Produkto kabuuang kompensasyon in New Zealand sa Fisher & Paykel Healthcare ay mula NZ$72K hanggang NZ$101K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Fisher & Paykel Healthcare. Huling na-update: 9/23/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

NZ$78K - NZ$90.7K
New Zealand
Karaniwang Range
Posibleng Range
NZ$72KNZ$78KNZ$90.7KNZ$101K
Karaniwang Range
Posibleng Range

NZ$276K

Ano ang mga antas ng karera sa Fisher & Paykel Healthcare?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyor ng Produkto sa Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand ay may taunang kabuuang bayad na NZ$100,859. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Fisher & Paykel Healthcare para sa Disenyor ng Produkto role in New Zealand ay NZ$72,042.

