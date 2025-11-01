Direktoryo ng mga Kumpanya
First Republic Bank
  • Sahod
  • Teknologist ng Impormasyon (IT)

  • Lahat ng Teknologist ng Impormasyon (IT) na Sahod

First Republic Bank Teknologist ng Impormasyon (IT) Sahod

Ang median na Teknologist ng Impormasyon (IT) kompensasyon package sa First Republic Bank ay umabot sa $150K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng First Republic Bank. Huling na-update: 11/1/2025

Gitna ng Pakete
company icon
First Republic Bank
Business System Analyst
New York, NY
Kabuuan bawat taon
$150K
Antas
L3
Pangunahing Sahod
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
15 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa First Republic Bank?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) sa First Republic Bank ay may taunang kabuuang bayad na $410,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa First Republic Bank para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) role ay $166,000.

