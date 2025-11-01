Direktoryo ng mga Kumpanya
First Citizens Bank
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Teknologist ng Impormasyon (IT)

  • Lahat ng Teknologist ng Impormasyon (IT) na Sahod

First Citizens Bank Teknologist ng Impormasyon (IT) Sahod

Ang average na Teknologist ng Impormasyon (IT) kabuuang kompensasyon sa First Citizens Bank ay mula $143K hanggang $208K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng First Citizens Bank. Huling na-update: 11/1/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$164K - $187K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$143K$164K$187K$208K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Teknologist ng Impormasyon (IT) mga submissions sa First Citizens Bank para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa First Citizens Bank?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Teknologist ng Impormasyon (IT) mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) sa First Citizens Bank ay may taunang kabuuang bayad na $207,680. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa First Citizens Bank para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) role ay $142,560.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa First Citizens Bank

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Dropbox
  • PayPal
  • Google
  • Square
  • Roblox
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources