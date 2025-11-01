Direktoryo ng mga Kumpanya
First Citizens Bank
  • Sahod
  • Siyentipiko ng Data

  • Lahat ng Siyentipiko ng Data na Sahod

First Citizens Bank Siyentipiko ng Data Sahod

Ang median na Siyentipiko ng Data kompensasyon in United States package sa First Citizens Bank ay umabot sa $170K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng First Citizens Bank. Huling na-update: 11/1/2025

Gitna ng Pakete
company icon
First Citizens Bank
Senior Risk Analyst
Raleigh, NC
Kabuuan bawat taon
$170K
Antas
P5
Pangunahing Sahod
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Mga taon sa kumpanya
0 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
7 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa First Citizens Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mag-ambag

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa First Citizens Bank in United States ay may taunang kabuuang bayad na $207,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa First Citizens Bank para sa Siyentipiko ng Data role in United States ay $170,000.

Iba pang Resources