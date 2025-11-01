Direktoryo ng mga Kumpanya
Firmex
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

Firmex Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Costa Rica sa Firmex ay mula CRC 25.37M hanggang CRC 35.33M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Firmex. Huling na-update: 11/1/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CRC 27.18M - CRC 32.01M
Costa Rica
Karaniwang Range
Posibleng Range
CRC 25.37MCRC 27.18MCRC 32.01MCRC 35.33M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Inhinyero ng Software mga submissions sa Firmex para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+CRC 29.19M
Robinhood logo
+CRC 44.79M
Stripe logo
+CRC 10.07M
Datadog logo
+CRC 17.62M
Verily logo
+CRC 11.07M
Don't get lowballed

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Firmex?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Firmex in Costa Rica ay may taunang kabuuang bayad na CRC 35,331,169. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Firmex para sa Inhinyero ng Software role in Costa Rica ay CRC 25,365,967.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Firmex

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Stripe
  • Snap
  • Dropbox
  • Google
  • Airbnb
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources