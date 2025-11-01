Direktoryo ng mga Kumpanya
Firmex
Firmex Benta Sahod

Ang average na Benta kabuuang kompensasyon in Canada sa Firmex ay mula CA$68.9K hanggang CA$96.5K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Firmex. Huling na-update: 11/1/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CA$74.6K - CA$86.8K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
CA$68.9KCA$74.6KCA$86.8KCA$96.5K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Firmex?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Benta sa Firmex in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$96,524. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Firmex para sa Benta role in Canada ay CA$68,946.

Iba pang Resources