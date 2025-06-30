Firework Mga Sweldo

Ang sahod ng Firework ay mula $149,250 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Manager ng Produkto sa mababang hanay hanggang $246,225 para sa isang Business Development sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Firework. Huling na-update: 10/8/2025
Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Firework, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
