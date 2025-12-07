Direktoryo ng mga Kumpanya
Fireblocks
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Operasyon ng Serbisyo sa Customer

  • Lahat ng Operasyon ng Serbisyo sa Customer na Sahod

Fireblocks Operasyon ng Serbisyo sa Customer Sahod

Ang average na Operasyon ng Serbisyo sa Customer kabuuang kompensasyon sa Fireblocks ay mula $77.1K hanggang $112K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Fireblocks. Huling na-update: 12/7/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$87.4K - $102K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$77.1K$87.4K$102K$112K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Operasyon ng Serbisyo sa Customer mga submissions sa Fireblocks para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Fireblocks, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Operasyon ng Serbisyo sa Customer mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Operasyon ng Serbisyo sa Customer sa Fireblocks ay may taunang kabuuang bayad na $111,860. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Fireblocks para sa Operasyon ng Serbisyo sa Customer role ay $77,080.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Fireblocks

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Tesla
  • Apple
  • Snap
  • Coinbase
  • Netflix
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fireblocks/salaries/customer-service-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.